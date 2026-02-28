A Polícia Militar prendeu seis pessoas e apreendeu mais de 2 quilos de drogas, além de armas, em operações realizadas em quatro cidades do Vale do Paraíba, entre sexta-feira (27) e sábado (28). Dos suspeitos, três foram presos em Guaratinguetá e os demais em Cruzeiro, Cachoeira Paulista e Lavrinhas.
Em Guaratinguetá, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um suspeito pelo crime de tráfico de drogas no bairro Campo do Galvão.
Com ele, foram apreendidos um tijolo de maconha, 10 pedras de crack, uma arma de fabricação caseira e um rádio comunicador. A droga pesou mais de meio quilo.
Na mesma cidade, no bairro Tamandaré, outro homem foi preso pelo Baep pelo crime de tráfico de drogas.
Com ele, foram apreendidos um tijolo de maconha, 90 porções de maconha, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores. O peso total em drogas foi de 1,172 kg.
Durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá, policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem durante a operação Impacto/Letalidade.
Com ele, foram apreendidos R$ 244 em espécie, 447 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, 28 porções de maconha, 7 de Dry, 4 de Skank e um aparelho de telefone celular.
Na cidade de Cachoeira Paulista, policiais do 3º Baep prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas.
Os policiais apreenderam com o suspeito: um tijolo de maconha, 133 porções de maconha, 60 eppendorfs de cocaína, 235 micropotes de crack, R$ 345 em espécie, um aparelho celular e anotações referentes ao tráfico.
Em Lavrinhas, policiais militares do 3° Baep prenderam um suspeito pelo bairro Mavisou, na posse de uma arma e munições.
E na cidade de Cruzeiro, na madrugada deste sábado (28), policiais militares do 23º BPM/I, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Paraíso, prenderam um homem por tráfico de drogas.
A equipe visualizou o momento em que o indivíduo entregava drogas ao condutor de um veículo. Ao perceber a presença policial, ele arremessou um objeto no matagal e tentou fugir, mas foi detido.
Durante varredura, foi localizada uma meia contendo 14 eppendorfs com substância semelhante à cocaína.
Todos os suspeitos presos foram encaminhados para delegacias de polícia e permaneceram presos.