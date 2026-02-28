A Polícia Militar prendeu seis pessoas e apreendeu mais de 2 quilos de drogas, além de armas, em operações realizadas em quatro cidades do Vale do Paraíba, entre sexta-feira (27) e sábado (28). Dos suspeitos, três foram presos em Guaratinguetá e os demais em Cruzeiro, Cachoeira Paulista e Lavrinhas.

Em Guaratinguetá, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um suspeito pelo crime de tráfico de drogas no bairro Campo do Galvão.