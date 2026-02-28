Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi encontrada carbonizada dentro de uma residência que pegou fogo em Ilhabela, na noite de sexta-feira (27), por volta de 20h50.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em residência na rua Mestre Vitalino, no bairro Feiticeira, em Ilhabela.
No local, as equipes conseguiram controlar as chamas e, já na fase de rescaldo, foi encontrado o corpo da mulher totalmente carbonizado.
Segundo os bombeiros, a vítima provavelmente se tratava da proprietária da residência. Não foi possível a identificação da vítima. Informações no local apontaram que se trata de uma mulher de aproximadamente 40 anos.
O local foi preservado e deixado em segurança pelos bombeiros, sob os cuidados do policiamento. A perícia esteve no local para os primeiros trabalhos de investigação. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil.