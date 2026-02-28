Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi encontrada carbonizada dentro de uma residência que pegou fogo em Ilhabela, na noite de sexta-feira (27), por volta de 20h50.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em residência na rua Mestre Vitalino, no bairro Feiticeira, em Ilhabela.