28 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

URGENTE: Mulher morre carbonizada em casa incendiada na região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Incêndio aconteceu em residência (imagem ilustrativa)
Incêndio aconteceu em residência (imagem ilustrativa)

Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi encontrada carbonizada dentro de uma residência que pegou fogo em Ilhabela, na noite de sexta-feira (27), por volta de 20h50.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em residência na rua Mestre Vitalino, no bairro Feiticeira, em Ilhabela.

No local, as equipes conseguiram controlar as chamas e, já na fase de rescaldo, foi encontrado o corpo da mulher totalmente carbonizado.

Segundo os bombeiros, a vítima provavelmente se tratava da proprietária da residência. Não foi possível a identificação da vítima. Informações no local apontaram que se trata de uma mulher de aproximadamente 40 anos.

O local foi preservado e deixado em segurança pelos bombeiros, sob os cuidados do policiamento. A perícia esteve no local para os primeiros trabalhos de investigação. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários