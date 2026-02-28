Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam um adolescente suspeito de traficar drogas. A detenção ocorreu no bairro Frei Galvão, em Potim.
Durante patrulhamento, no final da tarde de sexta-feira (27), os policiais apreenderam o adolescente por ato infracional de tráfico de drogas.
Com ele, segundo a PM, foram apreendidos 65 eppendorfs de cocaína, oito invólucros de maconha, cinco microtubos com Ice, um aparelho celular e R$ 30 em dinheiro.
O adolescente foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida.