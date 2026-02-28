28 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido pela PM com Ice e outras drogas em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pelo Baep em Potim
Drogas apreendidas pelo Baep em Potim

Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam um adolescente suspeito de traficar drogas. A detenção ocorreu no bairro Frei Galvão, em Potim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento, no final da tarde de sexta-feira (27), os policiais apreenderam o adolescente por ato infracional de tráfico de drogas.

Com ele, segundo a PM, foram apreendidos 65 eppendorfs de cocaína, oito invólucros de maconha, cinco microtubos com Ice, um aparelho celular e R$ 30 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários