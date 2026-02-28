Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam um adolescente suspeito de traficar drogas. A detenção ocorreu no bairro Frei Galvão, em Potim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento, no final da tarde de sexta-feira (27), os policiais apreenderam o adolescente por ato infracional de tráfico de drogas.