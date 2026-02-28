Um homem aterrorizou a vizinhança em uma área rural de Jacareí. Ele foi preso em flagrante após ser acusado de ameaçar a companheira, de 44 anos, e a enteada, de 25 anos, além de agredir um vizinho, de 56 anos, que tentou ajudar. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (26), segundo boletim de ocorrência.
De acordo com o registro, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica em que o autor estaria armado com uma faca, pela rua Cesarina Ribeiro Casemiro, área rural da cidade. No local, ele foi encontrado no quintal, aparentando embriaguez. A faca mencionada não foi localizada naquele momento.
Segundo o boletim, a companheira relatou que o homem tentou entrar na residência enquanto ela, com medo, pediu ajuda. Ainda conforme a versão apresentada, ele teria pegado uma faca dentro da casa e mantido ameaças constantes, saindo para a rua com o objeto. Foi quando a vítima trancou a porta.
O registro descreve que, ao retornar, o homem, de 30 anos, arrombou o portão, chutou a porta e quebrou uma janela com um soco, tentando entrar novamente. A companheira e a enteada, adolescente, precisaram segurar a porta para impedir o acesso.
O boletim aponta que, já na Central de Polícia Judiciária, a enteada relatou que o padrasto voltou a ameaçá-la, dizendo que, quando saísse da delegacia, ela “iria ver”, além de ofensas. Ela também informou que não seria a primeira vez e citou episódios anteriores de perseguição.
Um vizinho que foi chamado para ajudar afirmou que, com a chegada dele, o suspeito passou a ameaçá-lo e desferiu golpes que atingiram a região da cabeça. O boletim cita que houve constatação de lesão em exame.
A Polícia Civil decretou a prisão em flagrante. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, como proibição de contato e afastamento do lar, segundo o registro.