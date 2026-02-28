Um homem foi preso e um adolescente apreendido pela Polícia Militar durante uma tentativa de latrocínio em Guaratinguetá. A vítima foi atacada com golpes de faca em uma ação dos criminosos para tentar roubar o veículo.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27), quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam os dois suspeitos após tentativa de latrocínio no bairro Engenheiro Neiva, em Guaratinguetá.