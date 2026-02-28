Um homem foi preso e um adolescente apreendido pela Polícia Militar durante uma tentativa de latrocínio em Guaratinguetá. A vítima foi atacada com golpes de faca em uma ação dos criminosos para tentar roubar o veículo.
O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27), quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam os dois suspeitos após tentativa de latrocínio no bairro Engenheiro Neiva, em Guaratinguetá.
Um policial militar de folga dirigia seu veículo particular quando se deparou com dois indivíduos tentando roubar um veículo Ônix prata. Um dos autores desferia golpes de faca contra a vítima.
Diante da agressão, o policial interveio, momento em que os suspeitos se renderam e jogaram a faca em direção ao canteiro. A arma foi apreendida.
Com a chegada do apoio das equipes policiais militares de serviço, os dois infratores, um adulto e um adolescente, foram detidos e conduzidos ao Plantão Policial.
A vítima, que atua como prestadora informal de transporte de passageiros, foi socorrida após sofrer ferimentos na cabeça e nos membros superiores, permanecendo sob atendimento médico.
Os suspeitos permaneceram detidos, à disposição da Justiça.