28 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO EM GUARÁ

Suspeito de tráfico tenta fugir da PM, cai de bike e é apreendido

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas apreendidas em Guaratinguetá
Drogas apreendidas em Guaratinguetá

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas, em Guaratinguetá, após cair de uma bicicleta durante uma tentativa de fuga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apreensão ocorreu na manhã de sexta-feira (27), quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam patrulhamento de moto pelo bairro Vila Brasil.

Os policiais abordaram um suspeito que tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, vindo a cair da bicicleta durante a fuga.

Na busca pessoal, foram localizadas três pedras brutas de crack (0,075 kg). O suspeito informou que haveria mais drogas em um imóvel abandonado no bairro Santa Mônica.

Durante vistoria ao local indicado, foram apreendidos 1.473 pinos, 1.000 pinos a vácuo e mais duas porções a granel, todos de cocaína, além de 721 microtubos de crack, meio tijolo de crack, 37 porções de maconha, 3.000 pinos vazios e três balanças de precisão.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. O adolescente permaneceu apreendido, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários