Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas, em Guaratinguetá, após cair de uma bicicleta durante uma tentativa de fuga.

A apreensão ocorreu na manhã de sexta-feira (27), quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam patrulhamento de moto pelo bairro Vila Brasil.