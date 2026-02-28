Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas, em Guaratinguetá, após cair de uma bicicleta durante uma tentativa de fuga.
A apreensão ocorreu na manhã de sexta-feira (27), quando policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam patrulhamento de moto pelo bairro Vila Brasil.
Os policiais abordaram um suspeito que tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, vindo a cair da bicicleta durante a fuga.
Na busca pessoal, foram localizadas três pedras brutas de crack (0,075 kg). O suspeito informou que haveria mais drogas em um imóvel abandonado no bairro Santa Mônica.
Durante vistoria ao local indicado, foram apreendidos 1.473 pinos, 1.000 pinos a vácuo e mais duas porções a granel, todos de cocaína, além de 721 microtubos de crack, meio tijolo de crack, 37 porções de maconha, 3.000 pinos vazios e três balanças de precisão.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. O adolescente permaneceu apreendido, à disposição da Justiça.