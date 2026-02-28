As chuvas intensas que atingem Ubatuba desde o último final de semana causaram, nessa sexta-feira (26), o colapso de uma travessia de pedestres no bairro Fazenda da Caixa, que foi arrastada pela força d’água, ocasionando o isolamento de aproximadamente 20 famílias.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Defesa Civil do Estado, a cidade do Litoral Norte registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas do estado de São Paulo, na sexta: 189 milímetros de precipitação.
Outras cidades com acumulados considerados preocupantes foram São Sebastião (Barra Do Una): 49mm, Caraguatatuba (Rio Claro): 31mm e Bananal (Centro): 25mm.
Ubatuba
Segundo tenente da Polícia Militar Tiago Lourençon, porta-voz da Defesa Civil do Estado, o órgão estava em Ubatuba na sexta em apoio às ações da Defesa Civil Municipal frente aos eventos decorrentes das chuvas.
Também estiveram na cidade técnicos do Instituto de Pesquisas Ambientais para realizar vistoria em áreas de risco. Foram quatro áreas vistoriadas.
Lourençon informou que dois locais em Ubatuba tiveram travessias de pedestres destruídas pela força da correnteza dos rios (foto abaixo).
“Em uma delas houve o isolamento da população. São 20 famílias que estão isoladas, mas já estamos trabalhando para restabelecer a trafegabilidade dessas pessoas e a volta à normalidade”, disse o tenente.
Na cidade de Queluz, as chuvas intensas e o vento forte causaram deslizamento de terra que atingiu uma residência, ocasionando a interdição do imóvel devido a dano estrutural. Não houve vítimas ou desabrigados. Há duas pessoas desalojadas.
Previsão para o final de semana
De acordo com a análise das últimas atualizações dos modelos meteorológicos, para os próximos dias, as chuvas mais intensas devem se concentrar em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e do Nordeste do Brasil, em razão da atuação de um sistema no oceano que favorecerá o transporte de umidade para essas regiões.
Já para o estado de São Paulo, deve predominar a atuação de um sistema de alta pressão, que funciona como um bloqueio atmosférico, dificultando a formação de instabilidades e a passagem de frentes frias. Com isso, a tendência é de tempo estável, com sol entre poucas nuvens e elevação gradual das temperaturas.