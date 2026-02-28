As chuvas intensas que atingem Ubatuba desde o último final de semana causaram, nessa sexta-feira (26), o colapso de uma travessia de pedestres no bairro Fazenda da Caixa, que foi arrastada pela força d’água, ocasionando o isolamento de aproximadamente 20 famílias.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, a cidade do Litoral Norte registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas do estado de São Paulo, na sexta: 189 milímetros de precipitação.