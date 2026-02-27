Policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior (23º BPM/I) realizaram uma grande apreensão de drogas e munições no bairro São Roque, em Lorena.

De acordo com a corporação, equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) faziam patrulhamento de rotina pela região quando decidiram averiguar uma área de mata que já era alvo de denúncias. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma sacola plástica escondida no local.

Dentro da embalagem, foram encontrados 6.151 pinos de cocaína, que somaram aproximadamente 7,542 quilos da droga; 140 pinos de maconha, totalizando cerca de 840 gramas; 22 munições intactas de calibre 9 milímetros.