Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar uma mulher de 38 anos a facadas após ela se recusar a beijá-lo. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (23) e foi presenciado pelo filho da vítima, de 8 anos.

O caso foi registrado em Campos Altos, no interior de Minas Gerais. A vítima, identificada como Priscila Beatriz Assis Teixeira, foi atacada após negar a investida do suspeito, conforme informações apuradas pela polícia.