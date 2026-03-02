Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar uma mulher de 38 anos a facadas após ela se recusar a beijá-lo. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (23) e foi presenciado pelo filho da vítima, de 8 anos.
O caso foi registrado em Campos Altos, no interior de Minas Gerais. A vítima, identificada como Priscila Beatriz Assis Teixeira, foi atacada após negar a investida do suspeito, conforme informações apuradas pela polícia.
Segundo relatos, a agressão ocorreu de forma repentina. A mulher foi atingida por golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. A criança estava no local no momento do crime e presenciou a ação.
O jovem foi detido e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação do homicídio.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) para os procedimentos de praxe. O menino recebeu atendimento e acompanhamento após o ocorrido.