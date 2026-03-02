Um homem de 53 anos foi conduzido à delegacia nesta quinta-feira (27), suspeito de matar e comer um pombo em via pública. O caso foi registrado como maus-tratos a animal silvestre e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens do episódio.

O fato ocorreu na Praça da Bíblia, em Tangará da Serra, a 242 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada no dia 24 de fevereiro e provocou indignação entre moradores.