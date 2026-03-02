02 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Decapitou amigo da esposa por ciúmes e acabou preso

Por Da Redação | Viana (ES)
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Píxabay
Decapitou amigo da esposa por ciúmes e acabou preso
Decapitou amigo da esposa por ciúmes e acabou preso

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a pauladas e decapitar o amigo da esposa na noite de quinta-feira (26). Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. A vítima tentou defender a mulher das agressões antes de ser morta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Nova Bethânia, em Viana, na Grande Vitória. De acordo com o relato da esposa do suspeito, que presenciou a cena, o marido atraiu ela e o amigo para dentro da residência por volta das 20h.

A mulher contou que o companheiro passou a agredi-la e que o amigo interveio para defendê-la. “Ele estava me defendendo, falou para ele não bater em mim. Aí ele disse que ia bater nos dois e matar os dois”, relatou, sem se identificar.

Conforme o depoimento, a vítima tentou fugir, mas escorregou no chão molhado da casa. Nesse momento, o suspeito teria desferido golpes de madeira na cabeça do homem. Em seguida, utilizou uma faca ou facão para decapitá-lo.

A testemunha afirmou ainda que, após o crime, o marido jogou as roupas dela para fora do imóvel e ateou fogo, ameaçando incendiá-la também. Ela disse acreditar que o suspeito estivesse sob efeito de drogas e descreveu o comportamento dele como “ciúme doentio”.

A Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada desta sexta-feira (27). No local, os agentes encontraram o corpo da vítima decapitado ao lado da casa. A cabeça foi localizada em um terreno baldio próximo, após indicação do próprio suspeito durante a abordagem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo meio cruel. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

Ouvida pela polícia, a esposa do suspeito pediu justiça. “Do jeito que ele fez com ele, fazia comigo. Não tem perdão. Que fique preso para pagar pelo que fez”, declarou.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários