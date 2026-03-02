Um homem de 48 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a pauladas e decapitar o amigo da esposa na noite de quinta-feira (26). Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. A vítima tentou defender a mulher das agressões antes de ser morta.
O caso aconteceu no bairro Nova Bethânia, em Viana, na Grande Vitória. De acordo com o relato da esposa do suspeito, que presenciou a cena, o marido atraiu ela e o amigo para dentro da residência por volta das 20h.
A mulher contou que o companheiro passou a agredi-la e que o amigo interveio para defendê-la. “Ele estava me defendendo, falou para ele não bater em mim. Aí ele disse que ia bater nos dois e matar os dois”, relatou, sem se identificar.
Conforme o depoimento, a vítima tentou fugir, mas escorregou no chão molhado da casa. Nesse momento, o suspeito teria desferido golpes de madeira na cabeça do homem. Em seguida, utilizou uma faca ou facão para decapitá-lo.
A testemunha afirmou ainda que, após o crime, o marido jogou as roupas dela para fora do imóvel e ateou fogo, ameaçando incendiá-la também. Ela disse acreditar que o suspeito estivesse sob efeito de drogas e descreveu o comportamento dele como “ciúme doentio”.
A Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada desta sexta-feira (27). No local, os agentes encontraram o corpo da vítima decapitado ao lado da casa. A cabeça foi localizada em um terreno baldio próximo, após indicação do próprio suspeito durante a abordagem.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo meio cruel. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Ouvida pela polícia, a esposa do suspeito pediu justiça. “Do jeito que ele fez com ele, fazia comigo. Não tem perdão. Que fique preso para pagar pelo que fez”, declarou.