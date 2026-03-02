Um homem de 48 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a pauladas e decapitar o amigo da esposa na noite de quinta-feira (26). Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. A vítima tentou defender a mulher das agressões antes de ser morta.

O caso aconteceu no bairro Nova Bethânia, em Viana, na Grande Vitória. De acordo com o relato da esposa do suspeito, que presenciou a cena, o marido atraiu ela e o amigo para dentro da residência por volta das 20h.