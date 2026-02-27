Teve início nesta sexta-feira (27) o julgamento da mulher acusada de envolvimento na tentativa de homicídio contra a atual companheira do ex-marido. O crime ocorreu em 2019 e teria sido motivado após a ré procurar uma cartomante, pagar R$ 300 mil por um ritual para reatar o relacionamento e, diante do insucesso, aceitar a proposta de assassinato da rival.
O caso aconteceu em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi atingida por três disparos na cabeça, sobreviveu ao ataque, mas ficou com sequelas permanentes. Outros envolvidos já foram julgados e condenados. Segundo o Tribunal de Justiça, a sessão desta sexta deve encerrar um processo de grande repercussão no estado, marcado por uma trama considerada complexa.
O júri estava inicialmente previsto para dezembro de 2025, mas foi adiado a pedido da defesa, sob a justificativa de que a acusada estava internada em uma clínica psiquiátrica. A sessão começou por volta das 8h30, com a formação do Conselho de Sentença.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu na tarde de 3 de junho de 2019, no Centro da cidade. O autor dos disparos, um homem de nacionalidade paraguaia, fugiu de motocicleta logo após o ataque, mas foi preso minutos depois. Câmeras de segurança registraram parte da ação.
A apuração apontou que o atirador foi contratado pelo marido da cartomante, que também participou do planejamento. A orientação teria sido simular um latrocínio — roubo seguido de morte — para despistar a motivação real.
Após a tentativa de homicídio, a própria acusada passou a ser alvo de extorsão. Conforme o processo, a cartomante exigiu mais R$ 800 mil para deixar a cidade com o marido, sob ameaça de morte contra a cliente e o neto dela. Parte do valor, R$ 90 mil em cheques, chegou a ser compensada.
O executor dos disparos foi condenado em novembro de 2021 a 15 anos e oito meses de prisão, em regime fechado, por tentativa de homicídio qualificado. Ele também recebeu pena por porte ilegal de arma com numeração raspada e uso de documento falso.
Em maio de 2022, a cartomante foi condenada a quatro anos de reclusão por extorsão mediante ameaça de morte. No mesmo período, o marido dela recebeu pena de 12 anos de prisão pela participação no crime.
Em nota, a defesa da acusada afirmou estar convicta da inocência da cliente, sustentando que ela também foi vítima da cartomante, já condenada por extorsão. Os advogados declararam confiar que o Conselho de Sentença reconhecerá a tese defensiva e absolverá a ré.