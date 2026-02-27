Teve início nesta sexta-feira (27) o julgamento da mulher acusada de envolvimento na tentativa de homicídio contra a atual companheira do ex-marido. O crime ocorreu em 2019 e teria sido motivado após a ré procurar uma cartomante, pagar R$ 300 mil por um ritual para reatar o relacionamento e, diante do insucesso, aceitar a proposta de assassinato da rival.

O caso aconteceu em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi atingida por três disparos na cabeça, sobreviveu ao ataque, mas ficou com sequelas permanentes. Outros envolvidos já foram julgados e condenados. Segundo o Tribunal de Justiça, a sessão desta sexta deve encerrar um processo de grande repercussão no estado, marcado por uma trama considerada complexa.