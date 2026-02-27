O secretário de Governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, matou os dois filhos com tiros na cabeça enquanto eles dormiam e, em seguida, tirou a própria vida. A informação foi confirmada pelo delegado Felipe Sala, responsável pela investigação, durante coletiva nesta sexta-feira (27). A polícia concluiu que o crime foi premeditado e praticado sem a participação de terceiros.

O caso ocorreu em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com a investigação, o pai de Thales, o prefeito Dione Araújo, foi o primeiro a chegar à residência, por volta da meia-noite do dia 11 de fevereiro, por ter a senha de acesso ao imóvel.