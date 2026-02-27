O secretário de Governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, matou os dois filhos com tiros na cabeça enquanto eles dormiam e, em seguida, tirou a própria vida. A informação foi confirmada pelo delegado Felipe Sala, responsável pela investigação, durante coletiva nesta sexta-feira (27). A polícia concluiu que o crime foi premeditado e praticado sem a participação de terceiros.
O caso ocorreu em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com a investigação, o pai de Thales, o prefeito Dione Araújo, foi o primeiro a chegar à residência, por volta da meia-noite do dia 11 de fevereiro, por ter a senha de acesso ao imóvel.
Conforme o delegado, a apuração contou com o depoimento de 24 testemunhas. Familiares relataram que, durante um jantar na casa dos pais, por volta das 18h do dia do crime, Thales apresentou comportamento considerado diferente, com demonstrações de afeto que depois foram interpretadas como despedida.
A polícia apontou que, após deixar o encontro em família, o secretário comprou galões de gasolina em um posto de combustíveis. O material foi espalhado na casa. Um isqueiro foi encontrado ao lado da cama, indicando a intenção de provocar um incêndio, que não chegou a ser iniciado.
Segundo a Polícia Civil, os disparos contra Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, ocorreram entre 23h39 e meia-noite. As crianças estavam deitadas, com o rosto voltado para o travesseiro, quando foram atingidas na têmpora direita. Em seguida, o pai atirou contra a própria boca.
A arma utilizada foi uma pistola Glock G25 calibre .380, registrada no nome do secretário. A polícia descartou qualquer envolvimento de outras pessoas.
De acordo com a Polícia Científica, Thales morreu no local. Os meninos chegaram a ser socorridos com vida. Miguel morreu no mesmo dia. Benício passou por cirurgia e foi internado na UTI, mas não resistiu e morreu no dia seguinte.
A tragédia provocou forte comoção na cidade. A Missa de 7º Dia foi marcada por homenagens. Participantes vestiram roupas brancas e realizaram uma caminhada pelas ruas. Colegas de escola dos irmãos usaram camisetas com fotos das crianças, e um grupo de mães também participou do ato em apoio à mãe dos meninos.