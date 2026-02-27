Um homem de 45 anos foi preso na quarta-feira (25) suspeito de estuprar a própria filha por oito anos e forçá-la a consumir maconha e cocaína. A vítima, de 15 anos, sofreu abusos sexuais entre os 5 e 13 anos de idade.
As investigações da Polícia Civil revelaram os crimes na residência onde pai e filha moravam, em Catu.
O suspeito já havia sido detido em fevereiro de 2022 por agressões físicas e psicológicas contra a ex-companheira, mãe da adolescente, logo após o parto do segundo filho do casal.
Em agosto de 2024, a mulher retornou à polícia para relatar novas ameaças de morte e pedir medidas protetivas.
A prisão ocorreu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, cumprida pela 18ª Delegacia Territorial (DT). As apurações foram conduzidas pela DT de Catu.
O homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador, para exames de lesão corporal. Ele permanece preso à disposição da Justiça.
A adolescente recebe atendimento da rede psicossocial local, conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).