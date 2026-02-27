Um homem de 45 anos foi preso na quarta-feira (25) suspeito de estuprar a própria filha por oito anos e forçá-la a consumir maconha e cocaína. A vítima, de 15 anos, sofreu abusos sexuais entre os 5 e 13 anos de idade.

As investigações da Polícia Civil revelaram os crimes na residência onde pai e filha moravam, em Catu.