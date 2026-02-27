Jessica Glaciele de Assis, de 39 anos, morreu seis dias após procurar atendimento médico acreditando estar com dor de garganta. O atestado de óbito apontou sepse, mediastinite e abscesso retrofaríngeo como causas da morte. Ela deixa duas filhas.
O caso ocorreu em Londrina, no norte do Paraná. Jessica chegou a ser internada na cidade após passar por atendimentos anteriores em Apucarana, onde morava com o marido, André Baganha.
Segundo relato do esposo, ela buscou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. A queixa era dor na garganta e dificuldade para engolir. De acordo com André, foram prescritos medicamentos, mas o quadro não melhorou. Na terceira ida à unidade, uma médica avaliou que não se tratava de dor de garganta comum, mas de uma dor interna.
Jessica foi transferida para o Hospital da Providência, também em Apucarana, com solicitação de tomografia para avaliar a extensão da infecção. O exame, conforme o marido, só foi realizado no dia seguinte, após a paciente ter sido colocada em leito no fim da tarde do dia 20. Ele afirmou ter sido informado de que houve demora porque o equipamento estava quebrado.
O resultado indicou que a infecção havia se espalhado pelo tórax. Antes da transferência, foram colocados drenos para retirada de pus. Jessica já apresentava inchaço na garganta, dificuldade para falar e dores no peito.
Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário (HU) de Londrina, onde chegou por volta de 0h30. No mesmo dia, passou por cirurgia que durou cerca de sete horas, segundo o marido. Durante o procedimento, foram instalados dois drenos em cada lado do tórax e um no pescoço.
Jessica permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma induzido. Entre os dias 23 e 24, houve piora no estado de saúde e ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. A morte foi confirmada às 6h46 de terça-feira.
De acordo com André, a equipe médica do HU considerou a possibilidade de a infecção ter começado a partir de um dente inflamado, que teria se espalhado para o pescoço e depois para o tórax. Ele afirmou que a esposa não relatava dor no dente, apenas na região posterior da garganta.
Jessica era mãe de duas filhas, de 8 e 20 anos, e trabalhava em um clube de lazer em Apucarana. Casada há 16 anos, mantinha rotina ativa, com prática de crossfit e corrida, e costumava compartilhar nas redes sociais hábitos ligados à saúde e ao bem-estar.