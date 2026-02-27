Jessica Glaciele de Assis, de 39 anos, morreu seis dias após procurar atendimento médico acreditando estar com dor de garganta. O atestado de óbito apontou sepse, mediastinite e abscesso retrofaríngeo como causas da morte. Ela deixa duas filhas.

O caso ocorreu em Londrina, no norte do Paraná. Jessica chegou a ser internada na cidade após passar por atendimentos anteriores em Apucarana, onde morava com o marido, André Baganha.