Um homem de 37 anos foi preso na noite de quinta-feira (26) suspeito de matar os próprios pais a pauladas. As duas vítimas foram encontradas sem vida dentro de casa. A ocorrência ainda estava em andamento no momento do registro.

O crime foi registrado no bairro Santa Rafaela, em Montes Claros. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que relataram ter ouvido gritos vindos da residência. Quando os militares chegaram ao imóvel, localizaram o casal já morto.