Um homem de 37 anos foi preso na noite de quinta-feira (26) suspeito de matar os próprios pais a pauladas. As duas vítimas foram encontradas sem vida dentro de casa. A ocorrência ainda estava em andamento no momento do registro.
O crime foi registrado no bairro Santa Rafaela, em Montes Claros. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que relataram ter ouvido gritos vindos da residência. Quando os militares chegaram ao imóvel, localizaram o casal já morto.
A mãe do suspeito tinha 66 anos e, conforme testemunhas, era acamada. O pai, de 72 anos, também foi encontrado sem sinais vitais. Moradores informaram ainda que o homem seria usuário de drogas.
A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos no local. Um veículo funerário fez a remoção dos corpos para o IML (Instituto Médico Legal). A motivação do duplo homicídio será apurada pela Polícia Civil.