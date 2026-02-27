Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 33 anos atropela e mata uma jovem de 20 anos durante a madrugada do dia 14 de fevereiro, por volta das 4h. A polícia aponta que o crime foi intencional e ocorreu após uma discussão em uma festa. O suspeito está foragido.

O caso aconteceu no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. As imagens, consideradas fortes, mostram o veículo em alta velocidade atingindo a vítima, que é arrastada e cai no asfalto. Em seguida, o motorista desce do carro e agride a jovem com chutes enquanto ela já estava caída no chão.