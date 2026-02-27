Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 33 anos atropela e mata uma jovem de 20 anos durante a madrugada do dia 14 de fevereiro, por volta das 4h. A polícia aponta que o crime foi intencional e ocorreu após uma discussão em uma festa. O suspeito está foragido.
O caso aconteceu no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. As imagens, consideradas fortes, mostram o veículo em alta velocidade atingindo a vítima, que é arrastada e cai no asfalto. Em seguida, o motorista desce do carro e agride a jovem com chutes enquanto ela já estava caída no chão.
A vítima foi identificada como Cibele Felix de Lima, de 20 anos. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a investigação concluiu que o atropelamento foi proposital e motivado por uma discussão ocorrida durante uma festa realizada no local.
Cibele chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar na zona leste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
O suspeito, Luciano Vieira Gonçalves, segue sendo procurado. A Polícia Civil do Amazonas solicita apoio da população para localizá-lo. Informações podem ser repassadas pelos telefones (92) 98118-9535, da DEHS; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A identidade do denunciante será mantida em sigilo, segundo a polícia.