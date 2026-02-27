Dúvidas
A partir da próxima segunda-feira (2), a Prefeitura irá estender o horário de atendimento no prédio do Tesourinho, no Centro, até 18h30, para tirar dúvidas sobre IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxa do lixo.
Atendimento
"O objetivo é facilitar o atendimento à população que precisa de ajuda para acessar o carnê virtual, tem dúvidas sobre IPTU ou taxa do lixo, ou deseja contestar o valor da cobrança", afirmou a Prefeitura. O prédio do Tesourinho está localizado na Rua Carneiro de Souza, 99, no Centro.
Documentos
Para agilizar o atendimento, segundo a Prefeitura, o morador deve levar documentos pessoais e o número da inscrição municipal do imóvel (BC). O município também ressaltou que, se possível, o munícipe também deve levar o carnê do ano anterior e a escritura do imóvel.
Carnês
Os carnês impressos começam a ser distribuídos na primeira quinzena de março e chegarão progressivamente às residências. O carnê virtual pode ser conferido no site da Prefeitura. Os vencimentos dos tributos serão sempre no dia 10, de março a dezembro.
IPTU
Como houve a revisão da planta genérica no fim do ano passado, o IPTU terá aumento de até 1.382%. Em toda a cidade, o aumento médio será de 99%. Porém, como haverá um limitador anual, serão aplicados aumentos anuais sucessivos de até 20% no imposto, até que todo o percentual seja atingido em cada imóvel.
Taxa
A taxa de lixo, que será cobrada pela primeira vez em 2026, virá no mesmo carnê do IPTU, em folhas de cor diferente. A taxa é calculada com base na área construída do imóvel (em m²). Para 2026, o valor residencial será de aproximadamente R$ 1,25 a cada metro quadrado. No caso de comércios, a taxa prevista é cerca de R$ 2,09 por metro quadrado. E para imóveis industriais, o valor aproximado é de R$ 7,31, também por metro quadrado. Segundo a Prefeitura, o custo médio da taxa para residências será de R$ 243,26. Para comércios, de R$ 919,19. E para indústrias, de R$ 13.005,24.