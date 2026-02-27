Dúvidas

A partir da próxima segunda-feira (2), a Prefeitura irá estender o horário de atendimento no prédio do Tesourinho, no Centro, até 18h30, para tirar dúvidas sobre IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxa do lixo.

Atendimento

"O objetivo é facilitar o atendimento à população que precisa de ajuda para acessar o carnê virtual, tem dúvidas sobre IPTU ou taxa do lixo, ou deseja contestar o valor da cobrança", afirmou a Prefeitura. O prédio do Tesourinho está localizado na Rua Carneiro de Souza, 99, no Centro.