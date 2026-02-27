A Operação Casa Limpa será realizada novamente na região leste no próximo sábado (28). A ação ocorre das 7h às 12h e orienta moradores a deixarem em frente às residências objetos que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Os caminhões vão percorrer os bairros Jardim Diamante, Conjunto Residencial JK, Jardim Rodolfo, Parque Residencial Villaggio Dantonini, Jardim Motorama, Cidade Vista Verde, Jardim São Vicente e Jardim Nova Detroit.
Serão recolhidos latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e outros recipientes que acumulem água. Móveis, madeiras e restos de construção não entram na coleta e devem ser encaminhados aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).
De acordo com a Prefeitura, nas sete edições já realizadas neste ano foram retiradas cerca de 6 toneladas de materiais.
Cuidados reforçados
Com base nos dados da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), o município ajusta e redireciona as ações de combate conforme a necessidade de cada região.
Além da programação diária e da Operação Casa Limpa, o enfrentamento à dengue conta com uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos ACEs (Agentes de Combate às Endemias).
A Prefeitura reforça que os dias mais quentes e chuvosos do verão favorecem a proliferação das larvas. A orientação é que moradores redobrem os cuidados dentro de casa, evitando pratinhos sob vasos de plantas e mantendo reservatórios e caixas-d’água bem tampados. Também é solicitado que a população permita a entrada dos agentes para vistoria de possíveis focos.
Os profissionais atuam uniformizados e com crachá da Prefeitura. A identificação pode ser conferida online por meio do nome ou da matrícula.
Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.