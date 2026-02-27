A Operação Casa Limpa será realizada novamente na região leste no próximo sábado (28). A ação ocorre das 7h às 12h e orienta moradores a deixarem em frente às residências objetos que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os caminhões vão percorrer os bairros Jardim Diamante, Conjunto Residencial JK, Jardim Rodolfo, Parque Residencial Villaggio Dantonini, Jardim Motorama, Cidade Vista Verde, Jardim São Vicente e Jardim Nova Detroit.