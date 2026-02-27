27 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Gabriela, 31 anos, morre após fazer fertilização in vitro

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
A terapeuta Gabriela Martins Moura morreu aos 31 anos após complicações decorrentes de um procedimento de fertilização in vitro, segundo informou a família. Ela teve morte encefálica confirmada na terça-feira (24), depois de permanecer oito dias internada.

O procedimento foi realizado em uma clínica particular de São Paulo (SP). Após uma complicação durante a fertilização, Gabriela sofreu uma parada cardiorrespiratória, entrou em coma e foi encaminhada ao Hospital Sírio-Libanês, onde ficou internada até a confirmação da morte encefálica.

A jornalista Nahiza Monteles, prima da terapeuta, afirmou que a família está organizando o traslado do corpo para Teresina (PI), cidade natal de Gabriela. Os familiares também autorizaram a doação de órgãos.

Em publicação nas redes sociais, Nahiza relatou que a família está “esgotada e triste”, e explicou que decidiu tornar pública a causa da morte após comentários sugerirem que Gabriela teria passado por cirurgia plástica.

