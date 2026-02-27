A morte da farmacêutica Júlia Gabriela Bravin Trovão gerou comoção e levou o CFF (Conselho Federal de Farmácia) a divulgar nota de solidariedade à família. A profissional foi vítima de violência e não resistiu aos ferimentos após ser baleada. O suspeito do crime foi preso e o caso é investigado pela Polícia Civil.

O crime ocorreu em Botucatu, no interior de São Paulo. De acordo com informações das autoridades, Júlia foi atingida por disparos enquanto estava dentro do carro. Ela chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu em decorrência dos ferimentos.