Audiências

A Prefeitura de São José dos Campos realizará nos dias 17 e 25 de março duas audiências públicas para ouvir sugestões da população visando a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. Os dois encontros ocorrerão na Casa do Idoso Centro, das 18h às 19h30.

LDO

A LDO define as metas e prioridades para o ano seguinte e orienta a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual). Basicamente, ela direciona o investimento do dinheiro público no próximo orçamento municipal.