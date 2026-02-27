Audiências
A Prefeitura de São José dos Campos realizará nos dias 17 e 25 de março duas audiências públicas para ouvir sugestões da população visando a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. Os dois encontros ocorrerão na Casa do Idoso Centro, das 18h às 19h30.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
LDO
A LDO define as metas e prioridades para o ano seguinte e orienta a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual). Basicamente, ela direciona o investimento do dinheiro público no próximo orçamento municipal.
Participação
Qualquer cidadão interessado em apresentar alguma sugestão pode participar das audiências, sem necessidade de inscrição prévia. A sugestão também poderá ser feita pelo site da Prefeitura, das 8h do dia 28 de fevereiro até as 18h do dia 31 de março.
Análise
"Após esta etapa, as áreas técnicas da Prefeitura farão uma análise das propostas apresentadas pela comunidade durante as audiências e recebidas pela internet. As que puderem ser executadas serão incluídas no projeto de lei que a Prefeitura enviará à Câmara Municipal até 30 de abril", explicou o município.