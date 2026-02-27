Uma adolescente de 16 anos foi vítima de um crime brutal que resultou na prisão do pai, da madrasta e da avó. O trio foi indiciado pela morte de Isabelle dos Santos Silva após investigações apontarem tortura, cárcere privado e tentativa de destruição de provas.
O caso veio à tona em Porto Velho. A jovem foi encontrada em uma casa no bairro Jardim Santana em condições consideradas desumanas.
De acordo com a apuração policial, Isabelle estava amarrada a uma cama com fios elétricos desde o mês passado. No local, os agentes identificaram sinais de negligência extrema, incluindo desnutrição severa, ferimentos com presença de larvas e fraturas expostas.
As investigações também apontam que, além das agressões e do cárcere, os suspeitos tentaram queimar as roupas da adolescente para eliminar possíveis provas, o que levou ao indiciamento por fraude processual.
Em depoimento, a madrasta afirmou que o “castigo” teria sido motivado por uma suposta fuga da jovem. O caso seguirá para audiência de custódia. A repercussão gerou comoção e pedidos por justiça diante da gravidade dos fatos.