CRUELDADE

Isabelle, 16 anos, morre após ser torturada pela própria família

Por Da Redação | Porto Velho (RO)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma adolescente de 16 anos foi vítima de um crime brutal que resultou na prisão do pai, da madrasta e da avó. O trio foi indiciado pela morte de Isabelle dos Santos Silva após investigações apontarem tortura, cárcere privado e tentativa de destruição de provas.

O caso veio à tona em Porto Velho. A jovem foi encontrada em uma casa no bairro Jardim Santana em condições consideradas desumanas.

De acordo com a apuração policial, Isabelle estava amarrada a uma cama com fios elétricos desde o mês passado. No local, os agentes identificaram sinais de negligência extrema, incluindo desnutrição severa, ferimentos com presença de larvas e fraturas expostas.

As investigações também apontam que, além das agressões e do cárcere, os suspeitos tentaram queimar as roupas da adolescente para eliminar possíveis provas, o que levou ao indiciamento por fraude processual.

Em depoimento, a madrasta afirmou que o “castigo” teria sido motivado por uma suposta fuga da jovem. O caso seguirá para audiência de custódia. A repercussão gerou comoção e pedidos por justiça diante da gravidade dos fatos.

