27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SAÚDE

Hospital Municipal de Taubaté, o HMUT, terá nova UTI pediátrica

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
Segundo a Prefeitura, a obra foi realizada por uma empresa em contrapartida à construção de um condomínio residencial no município
Segundo a Prefeitura, a obra foi realizada por uma empresa em contrapartida à construção de um condomínio residencial no município

UTI
Será inaugurada na próxima quarta-feira (4) uma nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) pediátrica no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Contrapartida
Segundo a Prefeitura, a obra foi realizada por uma empresa em contrapartida à construção de um condomínio residencial no município. Os serviços, desenvolvidos em oito meses, foram concluídos em janeiro e contemplaram a modernização completa da unidade, com uma área de 247 m².

Funcionamento
Após a entrega, segundo a Prefeitura, "a unidade passa a funcionar e receberá os pacientes internados na antiga UTI".

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários