UTI
Será inaugurada na próxima quarta-feira (4) uma nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) pediátrica no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Contrapartida
Segundo a Prefeitura, a obra foi realizada por uma empresa em contrapartida à construção de um condomínio residencial no município. Os serviços, desenvolvidos em oito meses, foram concluídos em janeiro e contemplaram a modernização completa da unidade, com uma área de 247 m².
Funcionamento
Após a entrega, segundo a Prefeitura, "a unidade passa a funcionar e receberá os pacientes internados na antiga UTI".