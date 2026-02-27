UTI

Será inaugurada na próxima quarta-feira (4) uma nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) pediátrica no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Contrapartida

Segundo a Prefeitura, a obra foi realizada por uma empresa em contrapartida à construção de um condomínio residencial no município. Os serviços, desenvolvidos em oito meses, foram concluídos em janeiro e contemplaram a modernização completa da unidade, com uma área de 247 m².