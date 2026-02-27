Uma consultora de 28 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã de quinta-feira (26), no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu por volta das 6h, quando a vítima saía de casa para trabalhar e aguardava transporte público.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o ex-marido da jovem se aproximou no ponto de ônibus e, armado com uma faca, tentou atingi-la na região do abdômen. Para evitar o golpe, a vítima segurou a lâmina com as mãos e sofreu cortes profundos. Ela foi socorrida e precisou levar 11 pontos devido à gravidade dos ferimentos.
Ainda segundo o relato à polícia, após a tentativa de esfaqueamento, o agressor derrubou a mulher no chão e utilizou a faca para cortar o cabelo dela. Durante a ação, ele teria feito ofensas relacionadas à profissão da vítima, que atua na área da estética.
A agressão só foi interrompida quando a mãe da jovem ouviu os gritos de socorro e saiu em defesa da filha com um pedaço de madeira. Ao perceber a movimentação e a ameaça de acionamento da polícia, o suspeito fugiu do local.
Em depoimento, a vítima informou que está separada do ex-companheiro há cerca de três anos. Ela relatou ainda que o homem já havia sido preso anteriormente por agressões e disparos de arma de fogo. A mulher contou que se mudou para Ubatuba há aproximadamente sete meses para tentar se afastar do agressor, mas ele passou a morar na cidade há cerca de um mês.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e violência doméstica. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e afirmou temer por sua vida. Segundo o boletim, o suspeito aparentava estar sob efeito de drogas no momento do crime. Até a publicação desta matéria, ele não havia sido preso.