Uma consultora de 28 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã de quinta-feira (26), no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu por volta das 6h, quando a vítima saía de casa para trabalhar e aguardava transporte público.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o ex-marido da jovem se aproximou no ponto de ônibus e, armado com uma faca, tentou atingi-la na região do abdômen. Para evitar o golpe, a vítima segurou a lâmina com as mãos e sofreu cortes profundos. Ela foi socorrida e precisou levar 11 pontos devido à gravidade dos ferimentos.