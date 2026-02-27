A cultura japonesa será destaque em São José dos Campos neste fim de semana com a realização do Vale Matsuri. O festival gastronômico e cultural acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, no Pavilhão Gaivotas, localizado no Parque da Cidade. Com entrada gratuita, o evento promete reunir música, dança, gastronomia e atrações para toda a família.

Durante os três dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações de nomes conhecidos, como Joe Hirata e Karen Ito, além de grupos tradicionais que representam a força e a delicadeza das danças típicas japonesas. A agenda combina manifestações culturais clássicas e performances contemporâneas, criando um ambiente que une tradição e modernidade.

Programação completa