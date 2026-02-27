A cultura japonesa será destaque em São José dos Campos neste fim de semana com a realização do Vale Matsuri. O festival gastronômico e cultural acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, no Pavilhão Gaivotas, localizado no Parque da Cidade. Com entrada gratuita, o evento promete reunir música, dança, gastronomia e atrações para toda a família.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante os três dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações de nomes conhecidos, como Joe Hirata e Karen Ito, além de grupos tradicionais que representam a força e a delicadeza das danças típicas japonesas. A agenda combina manifestações culturais clássicas e performances contemporâneas, criando um ambiente que une tradição e modernidade.
Programação completa
Sexta-feira (27/2)
19h - Apus Dance & Company (Kpop Dance)
19h30 - Tais Iwano (músicas tradicionais Enka)
Sábado (28/2)
13h - Karatê
14h30 - Lótus Academia - Kung Fu
15h30 - Paraíso Odorikai de SJC
17h - Yujo Taiko e Odori (dança típica)
18h - Midori e Mayumi
20h - Joe Hirata
Domingo (01/3)
12h - Paraíso Odorikai de São José dos Campos
12h30 - Academia Corpus Line - Yosakoi Soran e Bon Odori
14h - Taiko - GOOKAI
15h - Karen Ito
17h - Karatê
17h30 - Soukyou Eisa Daiko
18h30 - Competição cosplay
Além dos shows e apresentações culturais, o Vale Matsuri contará com área dedicada ao cosplay e espaços para fotos com personagens. Também haverá concurso cosplay, com inscrições e regulamento disponíveis nas redes sociais oficiais do evento (@valematsuri.sjc), ampliando a interação com o público fã da cultura pop japonesa.
Segundo a organizadora Lílian de Paula, a proposta é ampliar o acesso à cultura japonesa e proporcionar momentos de lazer. “Nosso objetivo é levar alegria, tradição e diversidade cultural para todos. O Vale Matsuri é para quem ama a cultura japonesa ou simplesmente quer se divertir e experimentar sabores e ritmos diferentes. A entrada gratuita torna essa experiência ainda mais acessível para toda a comunidade”, afirma.
A gastronomia é outro destaque do festival, que oferece pratos típicos orientais como yakisoba, lamen, sushi, sashimi, temakis, hot rolls, guioza, tempurá, além de opções da culinária coreana e outras especialidades.
Solidariedade
O evento também terá um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para quem quiser contribuir de forma voluntária. As doações serão destinadas a entidades assistenciais de São José dos Campos.
Reunindo música, dança, artes marciais, gastronomia e cosplay, o Vale Matsuri se apresenta como uma oportunidade para vivenciar diferentes aspectos da cultura japonesa no Vale do Paraíba.
Serviço
Vale Matsuri em São José dos Campos
Quando: Sexta (27/2), Sábado (28/2) e Domingo (1/3)
Horários: Das 12h às 22h
Local: Pavilhão Gaivotas – Parque da Cidade (Av. Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos/SP)
Quanto: Entrada gratuita