Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26) acusado de ameaçar a companheira com uma faca, danificar a residência da família e agredir um vizinho na zona rural de Jacareí.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h47 na rua Cesarina Ribeiro Casemiro, após a Polícia Militar ser acionada para atender um caso de violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estaria armado com uma faca e bastante alterado.