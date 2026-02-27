Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26) acusado de ameaçar a companheira com uma faca, danificar a residência da família e agredir um vizinho na zona rural de Jacareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada por volta das 19h47 na rua Cesarina Ribeiro Casemiro, após a Polícia Militar ser acionada para atender um caso de violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estaria armado com uma faca e bastante alterado.
De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 44 anos, o companheiro chegou embriagado e discutia com outro homem dentro de um carro, na rua. Ao ser advertido para não entrar em casa naquele estado, já que os filhos estavam no imóvel, ele teria passado a ofendê-la com palavras como “piranha”, “vagabunda”, “vadia”, “nóia” e “pingaiada”.
Ainda segundo a vítima, o homem conseguiu entrar na residência, pegou uma faca e passou a ameaçá-la e aos filhos. Em determinado momento, saiu para a rua com a arma branca, quando a mulher trancou a porta.
O suspeito então retornou, arrombou o portão, chutou a porta e quebrou a janela da casa com um soco, ferindo a própria mão com os estilhaços de vidro. Mãe e filha precisaram segurar a porta para impedir que ele invadisse novamente o imóvel.
Ameaças continuaram na delegacia.
A filha da vítima, de 25 anos, também relatou que já sofreu ameaças anteriores do padrasto e afirmou que ele costumava persegui-la após discussões com a mãe, esperando-a em pontos de ônibus e na rua.
Segundo o boletim, mesmo dentro da delegacia, o homem continuou a ameaçá-la, dizendo que “quando saísse ela iria ver” e que “sobraria para ela”, além de proferir novos xingamentos.
Vizinho tentou ajudar e foi agredido.
Um vizinho, que foi chamado para ajudar a família a deixar o local, também foi agredido. Ele afirmou que levou dois socos na região da cabeça, nariz e testa, além de ter sido chamado de “cachorro sem vergonha” e “filho da puta”.
Laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou lesão corporal na vítima.
Faca não foi encontrada.
Quando a Polícia Militar chegou, o suspeito estava no quintal da residência. A faca mencionada pelas vítimas não foi localizada. O próprio indiciado teria dito que jogou o objeto em um matagal próximo.
Prisão em flagrante e pedido de preventiva.
A autoridade policial decretou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva, destacando que o suspeito possui condenação anterior por tráfico de drogas e que as ameaças continuaram mesmo dentro da delegacia.
A companheira solicitou medidas protetivas de urgência, incluindo afastamento do lar e proibição de contato.
O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.