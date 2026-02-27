A Prefeitura de Taubaté emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpe envolvendo falsos “entregadores” do carnê do IPTU. De acordo com a administração municipal, criminosos têm abordado moradores em suas residências utilizando crachá e informações pessoais para transmitir credibilidade. Eles afirmam estar realizando a entrega do documento e cobram uma taxa de baixo valor, geralmente solicitando pagamento por cartão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O município reforça que não realiza qualquer tipo de cobrança presencial para disponibilização de carnês do IPTU. A orientação é clara: não efetuar pagamentos a desconhecidos, não entregar cartão e não informar senha. Em caso de abordagem suspeita, a recomendação é recusar o contato imediatamente e acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Se houver prejuízo financeiro, o contribuinte deve comunicar o banco sem demora e registrar boletim de ocorrência.

Entrega do carnê do IPTU 2026