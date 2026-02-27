A Prefeitura de Taubaté emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpe envolvendo falsos “entregadores” do carnê do IPTU. De acordo com a administração municipal, criminosos têm abordado moradores em suas residências utilizando crachá e informações pessoais para transmitir credibilidade. Eles afirmam estar realizando a entrega do documento e cobram uma taxa de baixo valor, geralmente solicitando pagamento por cartão.
O município reforça que não realiza qualquer tipo de cobrança presencial para disponibilização de carnês do IPTU. A orientação é clara: não efetuar pagamentos a desconhecidos, não entregar cartão e não informar senha. Em caso de abordagem suspeita, a recomendação é recusar o contato imediatamente e acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Se houver prejuízo financeiro, o contribuinte deve comunicar o banco sem demora e registrar boletim de ocorrência.
Entrega do carnê do IPTU 2026
Segundo orientação oficial, o carnê físico do IPTU 2026 é encaminhado para entrega domiciliar pelos Correios, com início na segunda quinzena de fevereiro, chegando gradualmente aos endereços do município.
Além da versão impressa, a guia também pode ser emitida de forma digital por meio do portal “Tributos Municipais 2026”, disponível no site da Prefeitura, no endereço: https://www.taubate.sp.gov.br/tributosmunicipais2026.
Recomendações de segurança
A Prefeitura orienta que os moradores adotem medidas preventivas para evitar prejuízos:
Desconfiar de abordagens com pressão para pagamento imediato, mesmo quando o valor solicitado for baixo.
Evitar digitar senha na presença de terceiros e não permitir que desconhecidos manuseiem o cartão.
Utilizar exclusivamente os canais oficiais para emissão de guias e consulta de tributos.
Se possível, anotar características do suspeito e a placa do veículo para auxiliar na denúncia.
Serviço
-
Portal “Tributos Municipais 2026” (emissão digital e orientações): https://www.taubate.sp.gov.br/tributosmunicipais2026
-
Entrega do carnê impresso: distribuição domiciliar pelos Correios, a partir da segunda quinzena de fevereiro.