27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SERVIÇO

Adeus, Laura, 67 anos, em SJC; confira o obituário do dia

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
a11e6f10f70290012170d7d72ca39de5.jpg
a11e6f10f70290012170d7d72ca39de5.jpg

LAURA APARECIDA RODRIGUES
Idade:
67
Data de falecimento:
27/02/2026
Velório:
URBAM SALA 2
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 28/02/2026 10:00

SONIA ALVARENGA GODOI
Idade:
76
Data de falecimento:
27/02/2026
Velório:
URBAM SALA 6
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 28/02/2026 09:30

FRANCO FRANCHINI
Idade:
97
Data de falecimento:
26/02/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 27/02/2026 21:00

CARLA CRISTINA DO ROSARIO E SILVA
Idade:
50
Data de falecimento:
27/02/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 27/02/2026 20:00

ELOIZIO MATIAS SERAPIÃO
Idade:
45
Data de falecimento:
26/02/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. MUN. DE PRESIDENTE BERNARDES/SP - 27/02/2026 17:00

PEDRO PAULO DE SYLLOS FONTOURA
Idade:
69
Data de falecimento:
26/02/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 27/02/2026 17:00

DONÉRIO JOSÉ DOS SANTOS
Idade:
79
Data de falecimento:
27/02/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 27/02/2026 17:00

HELENA ALVES BRISOLA
Idade:
81
Data de falecimento:
26/02/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 27/02/2026 16:30

JOSÉ REACIR DA GAMA
Idade:
82
Data de falecimento:
26/02/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 27/02/2026 16:30

VAGNER JOSE LIMA DE ARAUJO
Idade:
62
Data de falecimento:
26/02/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 27/02/2026 16:30