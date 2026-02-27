O Tribunal de Justiça liberou a realização, no próximo domingo (1º), das provas objetivas do processo seletivo da Prefeitura de Taubaté que visa a contratação de 327 professores temporários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao analisar recurso do Instituto Avança São Paulo, que foi contratado para realizar o processo seletivo, o desembargador Torres de Carvalho, da 10ª Câmara de Direito Público do TJ, afirmou que "não se vislumbra prejuízo ao município na realização do certame, sendo certo que, nesse momento, o risco de maior prejuízo em caso de eventual anulação posterior do contrato é da agravante [o instituto]".