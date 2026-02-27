27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Ubatuba registra 300 mm de chuva em 24 horas

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Chuvas causaram problemas em Ubatuba
Chuvas causaram problemas em Ubatuba

O Litoral Norte registrou o maior acumulado de chuva do estado de São Paulo nas últimas 24 horas. Em Ubatuba, entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27), foram contabilizados 300 milímetros de precipitação, volume superior à média histórica de todo o mês de fevereiro, que é de 290 mm.

O temporal provocou uma série de transtornos, principalmente na região norte do município.

No bairro Sertão do Ubatumirim, a força da correnteza arrastou uma ponte inaugurada há pouco mais de três meses. Os escombros ficaram espalhados pelo rio que corta o bairro, comprometendo o acesso dos moradores.

Mesmo com o nível da água elevado e a correnteza encobrindo parte de uma das travessias alternativas, alguns moradores se arriscaram a atravessar o trecho.

Por causa dos alagamentos e do risco no deslocamento de professores e alunos, a Prefeitura cancelou as aulas em quatro escolas municipais localizadas na região norte: Picinguaba, Camburi, Sertão do Ubatumirim e Belarmino.

