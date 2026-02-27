O Litoral Norte registrou o maior acumulado de chuva do estado de São Paulo nas últimas 24 horas. Em Ubatuba, entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27), foram contabilizados 300 milímetros de precipitação, volume superior à média histórica de todo o mês de fevereiro, que é de 290 mm.

O temporal provocou uma série de transtornos, principalmente na região norte do município.

No bairro Sertão do Ubatumirim, a força da correnteza arrastou uma ponte inaugurada há pouco mais de três meses. Os escombros ficaram espalhados pelo rio que corta o bairro, comprometendo o acesso dos moradores.