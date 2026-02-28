A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 7 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.
O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses – fevereiro de 2025 a janeiro de 2026.
Nesse intervalo, a região acumula 285 mortes em homicídios contra 284 no período anterior. Em janeiro de 2026, o Vale registrou 25 pessoas assassinadas contra 18 no primeiro mês do ano passado, um aumento de 38,89%.
Lorena manteve a primeira colocação do ranking paulista, com 34,18 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. A cidade registrou 29 mortes nos últimos 12 meses. O município está na liderança entre as cidades paulistas desde meados do ano passado.
Ubatuba é a segunda colocada, com 27 mortes e 29,04 vítimas por 100 mil. Já tendo sido líder no estado, Cruzeiro caiu para a terceira colocação, com 24,01 vítimas por 100 mil e 18 pessoas assassinadas no ano passado.
Pindamonhangaba é a quarta colocada da lista estadual, com 14,51 vítimas por 100 mil e 24 assassinatos nos últimos 12 meses.
A cidade de Ibiúna, na região de Sorocaba, tornou-se a quinta do ranking paulista, com taxa de 13,74 e 11 mortos em homicídios.
São Sebastião é a sexta colocada da lista estadual com 11 mortes e 13,49 de taxa de homicídio.
Duas cidades fora do Vale ocupam a 7ª e a 8ª posição: Araçatuba (13,27 e 26 mortes) e Rio Claro (13,18 e 27 mortes), respectivamente das regiões de Araçatuba e Piracicaba.
Caraguatatuba tem 12,60 vítimas por 100 mil e 17 mortes, ocupando a 9ª colocação estadual. Taubaté saiu da 19ª posição e voltou para o ‘top 10’, tornando-se a 10ª cidade no ranking de São Paulo, com taxa de 9,98 e 31 mortes em homicídios.
Outras cidades
Guaratinguetá deixou o topo do ranking e aparece na 12ª posição da lista, com 9,32 vítimas por 100 mil e 11 pessoas mortas. Caçapava ocupa a 23ª posição com taxa de 8,32.
Jacareí também subiu e passou da 50ª para a 41ª posição da lista estadual, com 6,24 vítimas por 100 mil e 15 assassinatos nos últimos 12 meses.
São José dos Campos registrou ligeiro aumento do indicador de 4,73 para 4,88 vítimas de homicídio por 100 mil, com 34 mortes em 12 meses, ocupando a 58ª posição da lista estadual – estava na 59ª colocação na lista anterior.
Três cidades têm as menores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado: São Caetano do Sul (1,25), Jandira (0,81) e São Roque (0,00).