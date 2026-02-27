Com alta no número de vítimas em 2026, a taxa de homicídios na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) é duas vezes maior do que a média do estado de São Paulo, de acordo com novos dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), divulgados nesta sexta-feira (27). O índice também equivale ao dobro do registrado na capital paulista e na Grande São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A RMVale ocupa, desde 2010, o topo do ranking de homicídios no estado de São Paulo. Trata-se da única zona endêmica de homicídios em território paulista.
A região tem taxa de 11,26 homicídios por 100 mil habitantes no acumulado dos últimos 12 meses, entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026. A média estadual é de 5,62 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto a capital registra 4,54 e a Grande São Paulo, 5,20. No interior, a média é de 6,30.
No comparativo com as demais regiões do interior, a RMVale aparece à frente de Campinas (4,89), Ribeirão Preto (5,42), Bauru (6,19), São José do Rio Preto (6,09), Baixada Santista (5,30), Sorocaba (6,51), Presidente Prudente (4,69), Piracicaba (5,32) e Araçatuba (8,50).
No mês de janeiro, segundo a estatística oficial do Governo do Estado, a RMVale registrou 25 homicídios — 38,8% a mais do que em janeiro de 2025, quando a região somou 18 mortes. Trata-se do maior número entre as dez regiões do interior paulista: Campinas (17), Ribeirão Preto (20), Bauru (7), São José do Rio Preto (7), Baixada Santista (15), Sorocaba (15), Presidente Prudente (5), Piracicaba (11) e Araçatuba (9).
Em janeiro deste ano, em números absolutos, as cidades com mais homicídios na RMVale foram São José dos Campos e Taubaté (quatro cada), Aparecida e Lorena (três cada), Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí e Ubatuba (dois cada), além de Canas, Cachoeira Paulista e Pindamonhangaba, com um caso cada.
Leia mais: Líder do interior, Vale tem menor nº de mortes da série da SSP
Leia mais: Com cerco ao crime, São José tem queda de 87,4% nos homicídios