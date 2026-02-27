Com alta no número de vítimas em 2026, a taxa de homicídios na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) é duas vezes maior do que a média do estado de São Paulo, de acordo com novos dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), divulgados nesta sexta-feira (27). O índice também equivale ao dobro do registrado na capital paulista e na Grande São Paulo.

A RMVale ocupa, desde 2010, o topo do ranking de homicídios no estado de São Paulo. Trata-se da única zona endêmica de homicídios em território paulista.