A Justiça marcou para a próxima segunda-feira (2), às 14h, o depoimento da mulher do cantor Bruno César Antunes de Souza, 39 anos, conhecido artisticamente como MC Bakka, assassinado em Ubatuba em 2 de março de 2024.
Ela será ouvida como testemunha na ação penal por homicídio qualificado que tem como réu Augusto Gabriel Judic Borelli, 32 anos, que foi preso em outubro de 2025, acusado de ser o autor do crime. Borelli continua preso.
A mulher de Bakka, que mora em São José dos Campos, será ouvida pela Justiça por audiência virtual. Outras quatro testemunhas e o próprio réu também serão interrogados.
“É importante esse depoimento para que a Justiça seja feita e o caso não cai no esquecimento”, disse a mãe de Bakka, Maria Helena de Souza, 59 anos.
O crime
O crime ocorreu na frente da casa da vítima, no bairro Estufa 2, em Ubatuba, e chocou a cidade por ter sido cometido na presença do filho do cantor, na época com apenas seis anos.
Segundo as investigações, Borelli mantinha uma relação de amizade com o artista, fato que despertou estranhamento entre familiares e investigadores sobre a motivação do homicídio.
O suspeito estava foragido e chegou a ser procurado em diversas cidades do Vale do Paraíba, incluindo Taubaté, onde possui parentes.
O assassinato aconteceu por volta das 22h, na rua Portuguesa. Conforme apurado pela polícia, durante uma conversa em frente à residência, Borelli teria sacado uma arma e efetuado disparos contra MC Bakka, fugindo logo em seguida.
Desde o crime, familiares e amigos vinham mobilizando campanhas nas redes sociais em busca de informações que levassem ao paradeiro do autor e cobrando justiça pela morte do cantor.
Justiça
A mãe do cantor confessou a OVALE ter sido surpreendida pela notícia da prisão de Borelli após tanto tempo foragido. Ele pede que a justiça seja feita.
“A prisão me pegou até de surpresa. Por que a gente fica meio desacreditada que isso poderia acontecer, que ele poderia ser pego. Mas ele estava tranquilo lá mesmo, onde ele cometeu o crime e onde ele estava. Mas eu acredito que a justiça vai ser feita”, disse ela na ocasião.
“Não sei se tenho que entrar com algum procedimento mais sério, se eu tenho que pôr advogado, se realmente só a gente pegando mais firme no caso para ele não ser solto. Por que ele estava tranquilo, estava na praia, porque eu soube que estava trabalhando, vendendo lá e não estava nem preocupado com isso. Como que se ele não tivesse feito nada”, afirmou a mãe.
MC Bakka era figura conhecida no cenário musical de Ubatuba e também atuava como vendedor ambulante. Antes de ser assassinado, ele planejava voltar em definitivo para São José dos Campos, onde mora a mulher, e viver uma vida nova ao lado dela e do filho.