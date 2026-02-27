A Justiça marcou para a próxima segunda-feira (2), às 14h, o depoimento da mulher do cantor Bruno César Antunes de Souza, 39 anos, conhecido artisticamente como MC Bakka, assassinado em Ubatuba em 2 de março de 2024.

Ela será ouvida como testemunha na ação penal por homicídio qualificado que tem como réu Augusto Gabriel Judic Borelli, 32 anos, que foi preso em outubro de 2025, acusado de ser o autor do crime. Borelli continua preso.