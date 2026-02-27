A Prefeitura de Taubaté registrou superávit em 2025, que foi o primeiro ano de gestão do prefeito Sérgio Victor (Novo), mas viu a dívida do município crescer de janeiro a dezembro do ano passado. Os dados foram apresentados durante audiência pública realizada nessa sexta-feira (27), na Câmara.

O superávit, de R$ 47,978 milhões, foi garantido com uma receita de R$ 1,688 bilhão e despesas que somaram R$ 1,644 bilhão.