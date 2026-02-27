27 de fevereiro de 2026
CASO NO VALE

Homem tenta fugir de ambulância do Samu e acaba contido pela PM

Por Jesse Nascimento | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Delegacia de Polícia de Paraibuna
Delegacia de Polícia de Paraibuna

Um homem foi preso em flagrante após fugir de abordagem, ser localizado escondido e, já durante atendimento médico, tentar nova fuga na transição para uma ambulância do Samu, segundo boletim policial. O caso foi relacionado ao tráfico de drogas e ocorreu em Paraibuna.

De acordo com o registro, policiais militares se aproximaram de um bar na região do bairro Teles quando um homem que estava no interior de um estabelecimento correu ao notar a presença da equipe. Ele foi acompanhado pela Polícia Militar, entrou em um mercado e se escondeu em um galpão, mas acabou localizado.

O boletim aponta que, na sequência, o suspeito fugiu novamente pulando por telhados vizinhos até acessar o telhado de uma quadra poliesportiva da Prefeitura de Paraibuna, danificando telhas durante a escalada. Após negociação, ele se rendeu.

No local onde ele teria se escondido, inicialmente, foram encontradas drogas: 410 microtubos com cocaína e 90 porções de maconha, além de objetos deixados para trás durante a fuga.

Ainda segundo o boletim, o suspeito apresentou escoriações leves por causa da fuga e uma equipe do Samu foi acionada. A médica orientou que ele fosse encaminhado ao hospital em ambulância. No momento da transição entre veículos, aproveitando que estava sem algemas por causa dos exames, o homem tentou fugir novamente, mas foi contido e detido.

A ocorrência também foi registrada como dano qualificado por envolver o telhado da quadra poliesportiva municipal, danificado durante a tentativa de fuga. A Polícia Civil decretou prisão em flagrante e o caso segue para as etapas judiciais de praxe.

