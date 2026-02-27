Um homem foi preso em flagrante após fugir de abordagem, ser localizado escondido e, já durante atendimento médico, tentar nova fuga na transição para uma ambulância do Samu, segundo boletim policial. O caso foi relacionado ao tráfico de drogas e ocorreu em Paraibuna.
De acordo com o registro, policiais militares se aproximaram de um bar na região do bairro Teles quando um homem que estava no interior de um estabelecimento correu ao notar a presença da equipe. Ele foi acompanhado pela Polícia Militar, entrou em um mercado e se escondeu em um galpão, mas acabou localizado.
O boletim aponta que, na sequência, o suspeito fugiu novamente pulando por telhados vizinhos até acessar o telhado de uma quadra poliesportiva da Prefeitura de Paraibuna, danificando telhas durante a escalada. Após negociação, ele se rendeu.
No local onde ele teria se escondido, inicialmente, foram encontradas drogas: 410 microtubos com cocaína e 90 porções de maconha, além de objetos deixados para trás durante a fuga.
Ainda segundo o boletim, o suspeito apresentou escoriações leves por causa da fuga e uma equipe do Samu foi acionada. A médica orientou que ele fosse encaminhado ao hospital em ambulância. No momento da transição entre veículos, aproveitando que estava sem algemas por causa dos exames, o homem tentou fugir novamente, mas foi contido e detido.
A ocorrência também foi registrada como dano qualificado por envolver o telhado da quadra poliesportiva municipal, danificado durante a tentativa de fuga. A Polícia Civil decretou prisão em flagrante e o caso segue para as etapas judiciais de praxe.