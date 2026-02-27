Um homem foi preso em flagrante após fugir de abordagem, ser localizado escondido e, já durante atendimento médico, tentar nova fuga na transição para uma ambulância do Samu, segundo boletim policial. O caso foi relacionado ao tráfico de drogas e ocorreu em Paraibuna.

De acordo com o registro, policiais militares se aproximaram de um bar na região do bairro Teles quando um homem que estava no interior de um estabelecimento correu ao notar a presença da equipe. Ele foi acompanhado pela Polícia Militar, entrou em um mercado e se escondeu em um galpão, mas acabou localizado.