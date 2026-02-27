Uma discussão por ciúmes terminou com prisão em flagrante em Jacareí, após uma mulher relatar que foi agredida com tapa e teve o pescoço apertado contra a parede durante o desentendimento, segundo o boletim de ocorrência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, na noite de quinta-feira (26), em um condomínio residencial de Jacareí, pela rua Francisca de Freitas Martins. No local, a vítima, de 37 anos, estava nervosa e chorando. Ela relatou que estava na casa do namorado, de 54 anos, quando os dois discutiram.
Conforme o registro, durante o desentendimento, o homem teria desferido um tapa no rosto dela, tentado enforcá-la e a pressionado contra a parede. Os policiais afirmaram que notaram no pescoço dela uma marca avermelhada compatível com o relato.
Já na delegacia, a mulher informou que o relacionamento tinha cerca de dois meses e que o desentendimento foi motivado por ciúmes. Ela citou que, além da agressão, houve ofensas e a frase de ameaça de que ele “a pegaria novamente” caso ela fosse à delegacia. O boletim registra que a vítima pediu medidas protetivas de urgência.
A Polícia Civil decretou a prisão em flagrante e o caso segue para audiência de custódia. O boletim também registra que, quanto às ofensas, a vítima disse que, naquele momento, não desejava representar criminalmente, mas foi orientada sobre prazos e direitos.
Segundo o boletim, a prisão em flagrante ocorreu após relato de agressão física (tapa e enforcamento) e ameaça no contexto de violência doméstica. São determinações judiciais para proteger a vítima, como afastamento do agressor, proibição de contato e outras restrições.