Uma discussão por ciúmes terminou com prisão em flagrante em Jacareí, após uma mulher relatar que foi agredida com tapa e teve o pescoço apertado contra a parede durante o desentendimento, segundo o boletim de ocorrência.

A Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, na noite de quinta-feira (26), em um condomínio residencial de Jacareí, pela rua Francisca de Freitas Martins. No local, a vítima, de 37 anos, estava nervosa e chorando. Ela relatou que estava na casa do namorado, de 54 anos, quando os dois discutiram.