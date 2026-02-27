Um jovem de 21 anos foi detido em flagrante após ser acusado de ameaçar e agredir a ex-companheira, de 18 anos, além de desacatar policiais durante a abordagem. Ele também teria tentado matar um filhote de gato.
O caso foi registrado pela rua Sérgio Ramos da Silva, na zona rural, na noite de quinta-feira (26), como violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha), além de ameaça, injúria, vias de fato e desacato.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que havia encerrado a relação no dia anterior, mas o ex-companheiro voltou à residência e, após uma discussão, passou a fazer ameaças, inclusive de morte, e ofensas.
Conforme o registro, ainda durante o desentendimento, a vítima relatou que levou um golpe na região do abdômen, sem constatação de lesões no momento do atendimento. Com medo, ela correu para a parte superior do imóvel.
Os policiais militares relataram que localizaram o suspeito na via pública. Ao ser abordado, ele teria desacatado a equipe, chamando os policiais de “vermes”, afirmando que estaria sendo “forjado”. Diante da situação, as partes foram encaminhadas para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) em Jacareí.
O boletim menciona que a vítima teria informado aos policiais que o homem tentou matar um filhote de gato do casal, arremessando o animal para o outro lado da rua. A própria autoridade policial registrou que a apuração de eventuais maus-tratos dependerá de diligências posteriores, já que não houve, no plantão, informações adicionais sobre o estado de saúde do animal.
O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para os procedimentos de praxe, incluindo audiência de custódia. A vítima também manifestou desejo de solicitar medidas protetivas de urgência.