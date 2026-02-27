Um jovem de 21 anos foi detido em flagrante após ser acusado de ameaçar e agredir a ex-companheira, de 18 anos, além de desacatar policiais durante a abordagem. Ele também teria tentado matar um filhote de gato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado pela rua Sérgio Ramos da Silva, na zona rural, na noite de quinta-feira (26), como violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha), além de ameaça, injúria, vias de fato e desacato.