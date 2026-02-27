O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) adiou o julgamento do novo recurso do deputado estadual Ortiz Junior (Cidadania) contra a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que cassou o mandato do parlamentar por infidelidade partidária.

A apelação seria julgada em sessão virtual entre essa sexta-feira (27) e o dia 5 de março, mas acabou retirada da pauta. Agora, sete ministros do TSE terão entre os dias 6 e 12 de março para votar.