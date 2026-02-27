O São José visita o Votuporanguense na tarde deste sábado (28), a partir das 18h, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Essa partida é a primeira da Águia do Vale após garantir matematicamente a classificação antecipada para a segunda fase. No jogo anterior, em casa, venceu o líder Ituano por 2 a 1, foi a 24 pontos e se manteve em quarto lugar na classificação.