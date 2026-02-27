O São José visita o Votuporanguense na tarde deste sábado (28), a partir das 18h, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Essa partida é a primeira da Águia do Vale após garantir matematicamente a classificação antecipada para a segunda fase. No jogo anterior, em casa, venceu o líder Ituano por 2 a 1, foi a 24 pontos e se manteve em quarto lugar na classificação.
Com nove jogos de invencibilidade, oito delas sob comando do técnico Jorge Castilho, o São José está embalado. Mas, terá pela frente um adversário igualmente embalado.
Afinal de contas, o time de Votuporanga tem os mesmos 24 pontos, está em quinto lugar no saldo de gols e na rodada passada venceu a vice-líder Ferroviária por 2 a 1, fora de casa.
Historicamente, o São José não costuma ter sorte contra o rival de logo mais, porém, o confronto é dos mais importantes. Se fechar esta fase entre os quatro primeiros colocados, o time da região terá a chance de, no quadrangular, fazer o último jogo em casa.
Em 2026, os oito primeiros colocados se dividem em dois grupos de quatro, onde se enfrentam em turno e returno, dentro das chaves. Então, os dois primeiros de cada grupo vão para as semifinais, onde começa o mata-mata e os dois classificados para as finais também garante o acesso para a Série A-1 do Campeonato Paulista no ano seguinte.
Ficha técnica
Votuporanguense
Gabriel Félix; Amorim, Pedro Vitor e Daniel; Vinicius Baracioli, Alison, Benedetti e Kauan; Luiz Thiago, Caio Mancha e Marcos Nunes. Técnico: Marcus Viola
São José
João Lucas; Matheus Rocha, Euller, Iran e Carlos Henrique; Jefferson Lima, Martineli e Michael Paulista; Rodrigo Carioca, Clessione e Rikelmi. Técnico: Jorge Castilho
Árbitro: Gustavo Holanda Souza. Local: estádio Plinio Marin, em Votuporanga. Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026. Horário: 18h