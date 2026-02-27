O Taubaté encara o São Bento na tarde deste sábado (28), a partir das 15h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela penúltima rodada da fase de classificação da Série A-2 do Campeonato Paulista.
E esse é, na prática, um confronto direto na parte de baixo da tabela, já que os dois estão com risco de rebaixamento. No entanto, o Burro da Central está mais confortável, com 13 pontos, em 12º lugar, dois pontos acima da zona de degola. Já o Bentão é o lanterna, com 5 pontos e precisa de uma improvável combinação para não cair.
No entanto, ganhou do Linense por 1 a 0 na rodada anterior, o primeiro triunfo no ano, e se animou. Assim, o Taubaté, que empatou em casa com o XV de Piracicaba por 1 a 1 na rodada anterior, precisa redobrar a atenção e tentar surpreender.
Se perder, poderá até mesmo terminar a rodada na zona de rebaixamento e chegar na rodada final em desespero. Mas, se vencer, poderá matematicamente se livrar da degola e, por incrível que pareça, ainda manter chances de classificação, já que o oitavo colocado tem 19 pontos.
“O desgaste físico e emocional é muito maior quando você briga na parte debaixo da tabela por permanência. As chances de classificação são remotas, mínimas, mas quando se coloca na matemática, temos 2% de possibilidade de classificação e 3% de rebaixamento. Mas nosso objetivo maior agora é realmente zerar essa porcentagem de cair”, disse o técnico Fahel Junior.
Apesar do momento ruim, o treinador destaca o crescimento do time desde que chegou ao clube, já que, na prática, o time não perde há cinco rodadas, desde o Clássico do Vale para o São José. “Esse aproveitamento é de campanha de G8, se não tivesse tido uma campanha tão abaixo no início. Já estamos fazendo um campeonato digno, esta recuperação mostra isso. Estamos desempenhando para permanência e até classificação. Vamos lutar até o fim e esperar para ver o que conseguimos”, disse.
Ficha técnica
São Bento
Zuconelli; Natan, Felipe, Vinicius Poz e Marcinho; Fábio Bahia, Cauê Raphael, Guilherme e Neto Esperança; Gustavo Nunes e Matheo. Técnico: Wilson Júnior
Taubaté
Adílson Jr; Mika, Breno, Renan Diniz e Ítalo; Wesley Fraga, Rodrigo Gaia e Yamada; Leozinho, Macario e Romarinho. Técnico: Fahel Jr
Árbitro: Guilherme Nunes de Santana. Local: estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026. Horário: 15h30