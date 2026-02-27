O Taubaté encara o São Bento na tarde deste sábado (28), a partir das 15h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela penúltima rodada da fase de classificação da Série A-2 do Campeonato Paulista.

E esse é, na prática, um confronto direto na parte de baixo da tabela, já que os dois estão com risco de rebaixamento. No entanto, o Burro da Central está mais confortável, com 13 pontos, em 12º lugar, dois pontos acima da zona de degola. Já o Bentão é o lanterna, com 5 pontos e precisa de uma improvável combinação para não cair.