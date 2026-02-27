O Jacareí entra em campo na tarde deste sábado (28), a partir das 15h, quando visita o Taquaritinga, no estádio Taquarão, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-4.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, que vive seu melhor momento na temporada, terá uma pedreira pela frente. Além disso, é um confronto direto entre dois times que começam a rodada na zona de classificação para a segunda fase.