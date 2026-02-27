27 de fevereiro de 2026
SÉRIE A-4

Embalado, Jacareí visita o Taquaritinga em confronto direto

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
@bia__fotografia__
O Jacareí entra em campo na tarde deste sábado (28), a partir das 15h, quando visita o Taquaritinga, no estádio Taquarão, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-4.

E o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, que vive seu melhor momento na temporada, terá uma pedreira pela frente. Além disso, é um confronto direto entre dois times que começam a rodada na zona de classificação para a segunda fase.

No momento, o Taquaritinga está na frente pelo saldo de gols, com 10 pontos, em sexto lugar. E o Jacaré do Vale, com a mesma pontuação, está em sétimo lugar e apresenta evolução.

Depois de derrotas nas duas primeiras rodadas, o time da região não perdeu mais e sequer sofreu gols. Desde então, foram três vitórias e um empate, com triunfo por 2 a 0 em casa sobre o Araçatuba no meio de semana, o primeiro diante da torcida.

O adversário de logo mais também vem de vitória expressiva em casa, quando fez 3 a 0 no Penapolense, que ainda estava invicto. E, se o Jacareí conseguir um novo triunfo, se consolidará ainda mais na parte de cima da tabela.

