O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), divulgaram nesta sexta-feira (27) uma foto lado a lado após reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Na publicação, Flávio afirmou que os dois vão “fazer história juntos” e citou a construção de um “Projeto Brasil”.

O encontro ocorre em meio às articulações políticas para as eleições presidenciais de 2026. Flávio Bolsonaro é apontado como pré-candidato ao Palácio do Planalto, enquanto Tarcísio disputará a reeleição em São Paulo.