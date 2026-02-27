O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), divulgaram nesta sexta-feira (27) uma foto lado a lado após reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Na publicação, Flávio afirmou que os dois vão “fazer história juntos” e citou a construção de um “Projeto Brasil”.
O encontro ocorre em meio às articulações políticas para as eleições presidenciais de 2026. Flávio Bolsonaro é apontado como pré-candidato ao Palácio do Planalto, enquanto Tarcísio disputará a reeleição em São Paulo.
Na legenda da foto publicada nas redes sociais, o senador escreveu: “Vamos fazer história juntos, construindo o ‘Projeto Brasil’ para recolocar o país no caminho da prosperidade”. Ele ainda afirmou que estará ao lado de Tarcísio “não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros”.
Flávio também defendeu a necessidade de “resgatar a capacidade de estabelecer consenso em torno de uma visão de futuro” e citou áreas estratégicas como segurança alimentar, transição energética, economia do conhecimento e biotecnologia. “Garantir a ordem e promover o progresso”, completou.