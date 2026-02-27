27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRAGÉDIA

Trabalhador morto por caminhão em SJC é identificado: Eloizio

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caminhão envolvido no acidente fatal de Eloizio Matias Serapião (no detalhe)
O trabalhador que morreu após ser atropelado por um caminhão da própria empresa, na manhã de quinta-feira (26), durante execução de serviços de pintura de solo em uma rodovia da região, foi identificado como Eloizio Matias Serapião. Ele tinha 45 anos.

O acidente aconteceu por volta das 9h04, no quilômetro 91 da rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O trecho, no sentido leste, estava em obras e tinha uma das faixas de rolamento interditada.

O corpo de Eloizio será sepultado nesta sexta-feira (27), às 17h, no Cemitério Municipal de Presidente Bernardes (SP).

De acordo com testemunhas, o motorista de um caminhão Mercedes-Benz realizava uma manobra de marcha à ré para posicionar o veículo e iniciar a pintura na lateral direita da pista. Durante a movimentação, ele acabou atingindo o colega de trabalho, que estava logo atrás, organizando os cones de sinalização.

Outros dois funcionários também atuavam na pista no momento do acidente, mas não ficaram feridos. A vítima não teria sido vista pelo condutor durante a manobra.

Equipes de resgate da concessionária Ecopistas foram acionadas, assim como a Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica. O corpo foi removido pelo serviço funerário às 12h43.

