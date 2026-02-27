O trabalhador que morreu após ser atropelado por um caminhão da própria empresa, na manhã de quinta-feira (26), durante execução de serviços de pintura de solo em uma rodovia da região, foi identificado como Eloizio Matias Serapião. Ele tinha 45 anos.

O acidente aconteceu por volta das 9h04, no quilômetro 91 da rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O trecho, no sentido leste, estava em obras e tinha uma das faixas de rolamento interditada.