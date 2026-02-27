A UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz, em Jacareí, passou a contar com um novo laboratório de análises clínicas dentro da unidade, representando um avanço significativo na assistência prestada à população. A principal melhoria, realizada pela Prefeitura está na expressiva redução do tempo de espera pelos resultados dos exames laboratoriais — fator essencial para a agilidade e segurança no atendimento médico.

Antes da implantação do novo serviço em janeiro, os exames eram enviados para unidades externas, o que prolongava o tempo de resposta, em média até quatro horas. Com a nova estrutura, o laboratório tem capacidade para realizar 15 mil exames por mês e os resultados ficam prontos em até uma hora, o que representa uma redução de até 75% no tempo de espera.

Essa mudança tem impacto direto na condução de casos graves, como suspeitas de infecção, sepse, dor torácica, entre outras urgências que exigem resposta rápida. O espaço já atua com 100% de capacidade para realização de exames como hemogramas, avaliação de função renal/hepática, enzimas cardíacas (para infarto), coagulograma, exames de urina, entre outros.

Atendimento Mais Rápido

Outro avanço importante foi a implantação de um sistema, em outubro de 2025, que agilizou o atendimento de pacientes com casos de menor complexidade. A iniciativa reduziu em 58% o tempo de espera e a permanência desses pacientes na unidade.

Com essas melhorias em funcionamento, os atendimentos e exames são realizados de forma mais rápida e eficaz, permitindo que as equipes médicas tomem decisões com mais agilidade e precisão.