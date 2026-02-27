A supercarga de quase 500 toneladas retomou às 11h20 desta sexta-feira (27), em São José dos Campos, a viagem pela rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. O conjunto transportador estava parado no acostamento, em área de recuo nas proximidades do km 148, após o Viaduto do Jardim da Granja.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A carga transportada é uma peça de grandes dimensões (estator) e saiu de Taubaté com destino a Barra (BA), em um percurso de quase 1.800 quilômetros. A viagem está programada para durar de 50 a 60 dias. Por causa das dimensões e do peso, o comboio necessita de Autorização Especial de Trânsito e acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal.