A supercarga de quase 500 toneladas retomou às 11h20 desta sexta-feira (27), em São José dos Campos, a viagem pela rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. O conjunto transportador estava parado no acostamento, em área de recuo nas proximidades do km 148, após o Viaduto do Jardim da Granja.
A carga transportada é uma peça de grandes dimensões (estator) e saiu de Taubaté com destino a Barra (BA), em um percurso de quase 1.800 quilômetros. A viagem está programada para durar de 50 a 60 dias. Por causa das dimensões e do peso, o comboio necessita de Autorização Especial de Trânsito e acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal.
A programação de trânsito na Via Dutra considera a necessidade de bloqueios pontuais para que o comboio avance com segurança, especialmente em pontos de travessia e aproximação de viadutos.
A composição tem 89,8 metros de comprimento e 491,8 toneladas (peso total). O conjunto trafega com velocidade reduzida durante todo o percurso e, para transposição de pontes e viadutos, pode precisar reduzir para cerca de 5 km/h, garantindo a passagem segura.
O estator é a parte fixa de grandes máquinas elétricas, como motores e geradores. Ele trabalha junto do rotor (a parte que gira) para gerar energia elétrica (em geradores) ou transformar energia elétrica em movimento (em motores). Em projetos industriais e de geração de energia, o estator pode ter grandes dimensões e peso elevado, exigindo logística especial de transporte.
Para permitir a passagem do comboio, a PRF pode realizar bloqueio temporário da circulação de outros veículos no local.