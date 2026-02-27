Oito famílias que tiveram que sair de casa em razão do transbordamento do rio Buquira, na região norte de São José dos Campos, conseguiram voltar para a casa na manhã desta sexta-feira (27), informou a Prefeitura.

O transbordamento do rio atingiu áreas próximas ao bairro dos Freitas, causando o desalojamento de oito famílias. Não houve registro de vítimas.