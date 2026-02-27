Oito famílias que tiveram que sair de casa em razão do transbordamento do rio Buquira, na região norte de São José dos Campos, conseguiram voltar para a casa na manhã desta sexta-feira (27), informou a Prefeitura.
O transbordamento do rio atingiu áreas próximas ao bairro dos Freitas, causando o desalojamento de oito famílias. Não houve registro de vítimas.
Segundo a Prefeitura, as famílias moram no Mirante do Buquirinha, na região norte. Elas ficaram abrigadas na igreja do bairro, com assistência das equipes da administração municipal, das 8h às 22h de quinta-feira (26). O Apoio Social doou cestas básicas e colchões.
“As equipes da Mobilidade Urbana já liberaram as ruas para o tráfego. A Defesa Civil continua monitorando o rio Buquira”, informou a Prefeitura.
O coordenador da Defesa Civil de São José, José Benedito da Silva, explicou que os atendimentos se concentraram nas áreas mais afetadas pelo transbordamento e reforçou que o monitoramento do rio Buquira continua sendo realizado de forma permanente para prevenir novos transtornos à população.