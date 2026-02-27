27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRANSBORDAMENTO

Após cheia do rio Buquira, famílias retornam para casa em S. José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Rio alagou ruas na zona norte de São José
Oito famílias que tiveram que sair de casa em razão do transbordamento do rio Buquira, na região norte de São José dos Campos, conseguiram voltar para a casa na manhã desta sexta-feira (27), informou a Prefeitura.

O transbordamento do rio atingiu áreas próximas ao bairro dos Freitas, causando o desalojamento de oito famílias. Não houve registro de vítimas.

Segundo a Prefeitura, as famílias moram no Mirante do Buquirinha, na região norte. Elas ficaram abrigadas na igreja do bairro, com assistência das equipes da administração municipal, das 8h às 22h de quinta-feira (26). O Apoio Social doou cestas básicas e colchões.

“As equipes da Mobilidade Urbana já liberaram as ruas para o tráfego. A Defesa Civil continua monitorando o rio Buquira”, informou a Prefeitura.

O coordenador da Defesa Civil de São José, José Benedito da Silva, explicou que os atendimentos se concentraram nas áreas mais afetadas pelo transbordamento e reforçou que o monitoramento do rio Buquira continua sendo realizado de forma permanente para prevenir novos transtornos à população.

 

