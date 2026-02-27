Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (26), no bairro Residencial Santa Mônica, em Guaratinguetá.
A ação foi realizada por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante atendimento a uma ocorrência de perturbação do sossego.
Ocorrência
A equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma denúncia de perturbação do sossego público no residencial. No local, flagraram três homens em prática de tráfico de entorpecentes.
Durante a tentativa de abordagem, um deles tentou se desfazer de uma bolsa com drogas e fugir, escondendo-se em um dos apartamentos, mas foi alcançado e detido.
Em vistoria no imóvel, foram localizadas porções de drogas e apetrechos utilizados para o refino e embalo de entorpecentes.
Ele foi conduzido ao plantão policial para o registro da ocorrência e liberado em sequência.