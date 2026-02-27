Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (26), no bairro Residencial Santa Mônica, em Guaratinguetá.

A ação foi realizada por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante atendimento a uma ocorrência de perturbação do sossego.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência