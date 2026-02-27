27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM GUARATINGUETÁ

Homem é preso por tráfico em ocorrência de perturbação de sossego

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões no Residencial Santa Mônica, Guaratinguetá
Apreensões no Residencial Santa Mônica, Guaratinguetá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (26), no bairro Residencial Santa Mônica, em Guaratinguetá.

A ação foi realizada por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante atendimento a uma ocorrência de perturbação do sossego.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

A equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma denúncia de perturbação do sossego público no residencial. No local, flagraram três homens em prática de tráfico de entorpecentes.

Durante a tentativa de abordagem, um deles tentou se desfazer de uma bolsa com drogas e fugir, escondendo-se em um dos apartamentos, mas foi alcançado e detido.

Em vistoria no imóvel, foram localizadas porções de drogas e apetrechos utilizados para o refino e embalo de entorpecentes.

Ele foi conduzido ao plantão policial para o registro da ocorrência e liberado em sequência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários