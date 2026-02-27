O ex-ministro e ex-presidente do PT (Partido dos Trabalhadores) José Dirceu estará em São José dos Campos na próxima segunda-feira (2), em evento da legenda.

Petistas e militantes vão realizar a Plenária PT 46 anos, na segunda, às 18h30, na sede do Sindicato dos Petroleiros – Rua das Azaleias, nº 57, Jardim Motorama, na região leste de São José.