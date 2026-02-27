O ex-ministro e ex-presidente do PT (Partido dos Trabalhadores) José Dirceu estará em São José dos Campos na próxima segunda-feira (2), em evento da legenda.
Petistas e militantes vão realizar a Plenária PT 46 anos, na segunda, às 18h30, na sede do Sindicato dos Petroleiros – Rua das Azaleias, nº 57, Jardim Motorama, na região leste de São José.
De acordo com o partido, são esperadas cerca de 200 pessoas para um encontro e debate com José Dirceu, que deve fazer uma análise da conjuntura política do país e discutir temas como o fim da escala 6x1, movimentos no Congresso e o futuro do PT e do Brasil.
“Zé Dirceu é uma figura histórica do PT. Foi dirigente por muitos anos, ex-ministro e ex-presidente nacional do PT. Ele é uma figura que traz análise de conjuntura muito coesa e sólida. Vamos discutir 6x1, movimentos no Congresso e o futuro do PT e do Brasil”, afirmou André Diniz, presidente do PT de São José.
Segundo ele, o evento é realizado pelo PT na cidade em parceria com a Macro Vale do Paraíba do partido. O encontro com José Dirceu também será aberto ao público em geral, com credenciamento no local.
Diniz disse que a vinda do petista – que voltou a ocupar um cargo na direção nacional da legenda após mais de duas décadas – também fortalece a pretensão política do partido de trazer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cidade durante a campanha à reeleição.
“Estamos nos organizamos e fazendo o planejamento estratégico do PT na cidade. Nas eleições proporcionais, o PT tradicionalmente tem candidaturas, e nãos será diferente. Na questão estadual e federal, vamos montar palanques e tentar trazer Lula na campanha”, afirmou o presidente do partido em São José.
Carreira
José Dirceu chegou à presidência do PT em 1995 e permaneceu no cargo por sete anos, até a primeira vitória presidencial de Lula, em 2002, na campanha da qual foi coordenador.
Dirceu assumiu o cargo de ministro da Casa Civil em 2003 e, em 2005, foi afastado do posto na esteira do escândalo do Mensalão. Ele foi condenado por corrupção tanto no esquema quanto na Lava-Jato e chegou a cumprir pena no regime fechado e aberto.
Em outubro de 2024, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes anulou as condenações de Dirceu no âmbito do “petrolão”. Antes disso, em 2016, o ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF, já havia concedido o perdão de pena no processo do Mensalão.
Uma das questões que Dirceu deve abordar em São José é a permanência de Geraldo Alckmin (PSB) como candidato à vice-presidente ao lado de Lula, na corrida presidencial de 2026. Ele defendeu a manutenção da chapa em encontro da Executiva Nacional do PT na última segunda-feira (23), em São Paulo.
"Tirar o Alckmin da chapa do Lula irá custar a eleição", afirmou Dirceu na ocasião.