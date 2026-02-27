O rompimento da tubulação de uma galeria pluvial resultou na abertura de uma cratera na rua José Castrioto, no bairro Parque Nova Esperança, em São José dos Campos.
O incidente foi registrado na quinta-feira (24). Equipes técnicas se dirigiram ao local, avaliaram a erosão e constataram a necessidade de manutenção e de reparos urgentes na galeria.
A Prefeitura de São José dos Campos informou que as equipes já estão empenhadas em realizar o necessário para restabelecer as condições adequadas da via e garantir a segurança de pedestres e motoristas com a maior agilidade possível.
Não há informação de prazo para solução definitiva. A área está isolada e requer atenção de pedestres e motoristas.